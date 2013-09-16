Мелкие доработки в Друпале

Есть сайт: http://ns1.evgpol.tmweb.ru

Практически готов, осталось только сделать:

1. Переписать CSS так, что бы меню сайта при сжимании экрана не становилось мобильным (дело в том, что адаптивность реализована с помощью скрипта, а блок с меню - на @media). Мобильную версию сайта можно видеть на iphone/andoid

2. Решить нюанс с хлебными крошками:

Если товар относится к нескольким категориям

(например, Макао 8.03 относится как к

"Искусственный интерьерный камень (гипс) -> Кирпич", так и к

"Искусственный интерьерный камень (гипс) -> Обои")

нужно сделать так, что бы:

А. при переходе на страницу с нодой из категории "Кирпич" в breadcrubms отображалась ссылка на "кирпич"

Б. при переходе на страницу с нодой из категории "Обои" в breadcrubms отображалась ссылка на "обои"

3. Убрать полосы справа и слева на мобильных устройствах - сделать так, что бы облать документа всегда была во всюширину мобильного экрана без горизонтальной промотки (загрузите сайт на iphone/android и сразу поймете про что речь)

4. Решить вопрос с увеличением фоток на IE 8-10 (пример страницы - http://ns1.evgpol.tmweb.ru/cat/shanhay-1002). При клике по большой фотографии она во всех браузерах кроме IE всплывает.

Всё.

Бюджет - по договоренности, с авансом.

Больше 800р не предлагайте =)