Мелкие доработки в Друпале

Добрый день. Необходимо реализовать для сайта на joomla 2.5 кнопку "Мне нравится" со следующими возможностями: 1. С возможностью голосовать не более 1 раза. 2. Возможность менять текст и внешний вид кнопки. 3. Кнопку и количество лайков можно выводить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: http://ns1.evgpol.tmweb.ru
Практически готов, осталось только сделать:
1. Переписать CSS так, что бы меню сайта при сжимании экрана не становилось мобильным (дело в том, что адаптивность реализована с помощью скрипта, а блок с меню - на @media). Мобильную версию сайта можно видеть на iphone/andoid
2. Решить нюанс с хлебными крошками:
Если товар относится к нескольким категориям
(например, Макао 8.03 относится как к
"Искусственный интерьерный камень (гипс) -> Кирпич", так и к
"Искусственный интерьерный камень (гипс) -> Обои")
нужно сделать так, что бы:
А. при переходе на страницу с нодой из категории "Кирпич" в breadcrubms отображалась ссылка на "кирпич"
Б. при переходе на страницу с нодой из категории "Обои" в breadcrubms отображалась ссылка на "обои"
3. Убрать полосы справа и слева на мобильных устройствах - сделать так, что бы облать документа всегда была во всюширину мобильного экрана без горизонтальной промотки (загрузите сайт на iphone/android и сразу поймете про что речь)
4. Решить вопрос с увеличением фоток на IE 8-10 (пример страницы - http://ns1.evgpol.tmweb.ru/cat/shanhay-1002). При клике по большой фотографии она во всех браузерах кроме IE всплывает.
Всё.
Бюджет - по договоренности, с авансом.
Больше 800р не предлагайте =)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Примерный порядок действий Новый раздел покупки Форма заказа "как на розетке" Посадочные блоки: дизайны страниц имеются. Работы с сайдбаром и шириной страницы ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется установить 4 WordPress на 4 домена. И установить на них необходимые плагины и темы(прилагаются или свои). Работа несложная, шаблонная - поэтому цену указываем реальную.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть только что сделанный сайт avufa.ru. Требуется на главной странице настроить вывод разных категорий: Автоновости Уфы — 4 записи Автоновости России — 4 записи Автоновости мира — 4 записи Под каждыми 4мя записями справа должна быть ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Вообщем ищу исполнителя который сделает мне сайт, а точнее общество. Что я хочу видеть на сайте: - Гараж (пользователи могли добавить авто или мото и заполнять бортовой журнал) - Форумы - новости - Рейтинг машин и мотоциклов - ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
перестал работать визуальный редактор в джустине. отображается только html код. надо исправить эту ошибку. пишите по срокам и стоимости.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
необходимо добавить три маленьких по центру блока на сайт, цмс друпал скрин и тз вышлю на почтуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть идея реализовать каталог товаров на сайте inex(dot)com(dot)ua . Вот такой функционально http://www.tarkett.ua/catalog/ Предложения по цене-срокам в сервисе плз.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
У нас есть сайт, однако плагин каталога выводится несовсем верно. http://tiny.cc/obyh3w Подробности в скриншоте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо в интернет магазине (Джумла 1,5+ Виртуемарт 1.7) исправить следующий баг: После установки модуля аккордеон меню перестала отображаться кнопка купить (а точнее не работает картинка background) и фоновые картинки стрелочки количества товара. Как только в админке ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад