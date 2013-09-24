Небольшая починка Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок144 просмотра
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Добрый день! Необходима помощь с небольшой починкой Joomla 1.5. Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и сколько займет времени? Сайт работает и нормально отображается для посетителей, но когда в админке пытаемся добавить любую статью в любой раздел выдает ошибку Базы Данных:

"500 — Возникла ошибка!

DB function failed with error number 1062

Duplicate entry '23391' for key 'PRIMARY' SQL=INSERT INTO `jos_content` (`id`,`title`,`alias`,`introtext`,`fulltext`,`state`,`sectionid`,`mask`,`catid`,`created`,`created_by`,`created_by_alias`,`checked_out`,`checked_out_ti

me`,`publish_up`,`publish_down`,`attribs`,`version`,`metakey`,`metadesc`,`metadata`,`access`) VALUES ('0','Запис','2013–09–23–21–16–43','

Запис

','','0','9','0','46','2013–09–23 21:15:42','64','','0','0','2013–09–23 21:15:42','0000–00–00 00:00:00','show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create

_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=','1','','','robots=\nauthor=','0')»

Joomla
10 лет назад
LoviMoment
Иван 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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