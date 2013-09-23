Настроить мобильную версию сайта на Joomla 2.5

Нужно сверстать и интегрировать в WP. От Вас ЦЕНА И СРОКИ. По сути нужно 3 шаблона: 1) главная 2) рубрика 3) карточка (дорисовывал сам) - на карточке д.б быть возможность вставить рекламные блоки сразу после заголовка и в конце статьи Горизонтальное ...