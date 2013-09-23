Настроить мобильную версию сайта на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок128 просмотров
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Надо настроить мобильную версию сайта, работающего на Joomla 2.5 и базирующегося на шаблоне

joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/index.php/news-and-events

ВАЖНО: работа очень срочная, если у вас мало времени, пожалуйста, не подписывайтесь.

Сдать надо сегодня - завтра утром.

Joomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад