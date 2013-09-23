Поддержка и доработка сайта на wordpress

cайт http://arobart.fr/

сайт работает медленно и есть несколько ошибоу, поэтому на первом этапе необходимо провести аудит сайта выявить их и исправить.

В последствии периодически будут возникать запросы/модификации.

Первая модификация после аудита : добавить блоговую систему в каждый раздел и улучшить поиск по продуктам.

спасибо