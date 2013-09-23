Сайт на Joomla 2.5 - мелкие доработки

Доделки сайта на Joomla - сам сайт в зачаточном состоянии, требуется, в основном, доперевод на русский компонента Zoo - там, где остались английские слова и выражения. Все остальное обсуждается отдельно и оплачивается тоже отдельно. Нужно как можно быстрее. связь по скайпу. Адрес сайта в приложении.