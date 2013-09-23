Обновить CMS DLE до последней версии

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки141 просмотр
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Есть сайт на крякнутой DLE. Была куплена лицензия. Необходимо движок этого сайта обновить до последней лицензионной версии DLE с сохранением работоспособности сайта и его модулей.

10 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад