Помощь Joomla2.5 + VirtueMart 2 + php

Сайт: http://your-webmasters.com/demoim/index.php/ru/

Задача:

1. Модуль переключения языков, поправить php разметку, что бы всегда отображался активный язык, а неактивные были в выпадающем меню, html и css готовы, осталось только php поправить

2. Поправить хлебные крошки - неверный вывод категорий, дублирование и т.д.

3. Пропало всплывающее окно после нажатия на "купить" + не добавляется товар в корзину - поправить.

4. Описание категории не выводится, точней выводится как-то через раз. - поправить.

Прошу обращаться только знающих людей, которым эта проблема является пустяковой.

В заявке прошу указать цену, хотя бы по примерно, по пунктам, так же срок выполнения.

Цену прошу не завышать, так сам фрилансер.

Доступы выбранному исполнителю, выбор исполнителя - по цене, отзывах и стажу)