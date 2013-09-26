Сделать два схожих виджета-плагина для вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки125 просмотров
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ТЗ- во вложении.

Функции похожи. Можно сделать в одном плагине, но 2 разных виджета для вывода на сайте

Просьба в ответах указывать стоимость реализации.

Жду ваших предложений ))

10 лет назад
tenorishe
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$55
3 дня
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