Добавить купон на скидку 5% CMS Bitrix

задание такое:

Вставить в страницу "Оформление заказа" форму: Скидки по купону (*в приложении накидал пример как должно выглядеть)

Ссылка на купон: http://www.midora.ru/bitrix/admin/cat_discount_coupon.php?lang=ru

Цвет красный: df1853

На выходе должно получиться:

Графически как в примере, после того как покупатель вводит код купона, его общая сумма должна пересчитаться с учетом скидки (*скидка 5% в купоне)

Работать должно так:

Клиент добавляет необходимые товары в корзину, далее переходит в "Оформить заказ", там указана общая цена товара, после того как он вводит код купона общая сумму пересчитывается и показывается уже со скидкой.

Далее переходит в оформление заказа и тут в форме "Состав заказа" в отдельной строке ему пишется о скидки, пример: http://clip2net.com/s/5Lk5aq