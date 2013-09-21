Подправить шаблон на Джумла 2.5

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Есть шаблон от Джумларт:
joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/index.php/news-and-events
Надо добавить по краям текстового поля тени, отделяющие растяжку от живого поля.
Файл того, что должно быть на выходе в приложении.
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