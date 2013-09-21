Подправить шаблон на Джумла 2.5

$5
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки98 просмотров
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Есть шаблон от Джумларт:

joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/index.php/news-and-events

Надо добавить по краям текстового поля тени, отделяющие растяжку от живого поля.

Файл того, что должно быть на выходе в приложении.

10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
multara
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
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