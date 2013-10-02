multara

Антон Андриян multara

 
33 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

E-mail: [email protected]

Skype: multara

HTML, CSS;

WordPress - создание сайтов с нуля, настройка CMS, верстка макетов, редактирование плагинов, работа с БД;

JavaScript , jQuery;

блочная, кроссбраузерная верстка;

JavascriptWordPressHTMLCSSjQueryВерстка макета
Отзывы заказчиков
bruks71
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Сделать простой сайт на джумла или вордпресс
Отличная работа!!!
Нормально
Ответный отзыв
atlantica
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Верстка и натяжка сайта
Отличная работа! очень довольна за приятное сотрудничество. Ни одной нервотрепки, все очень быстро и вовремя сделано за адекватную цену. Да еще и после завершения работы и оплаты несколько раз обращалась с вопросами (текучкой) и всегда получала ответ и помощь по моему вопросу. Спасибо огромное, очень качественная работа!
Отлично
Ответный отзыв
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Изображение - заглушка на сайт
Великолепный исполнитель, работу выполнил очень быстро! Рекомендую к работе.
Очень приятный в общении заказчик, знает, чего именно хочет. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Установить страничку на wordpress
Спасибо большое за работу. Антон выполнил всё очень оперативно, и раньше заявленного срока. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничать.
Хороший заказчик - приятен в общении, дал все необходимые материалы и комментарии. Проверка работы и оплата в срок. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
imedvedev
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработки по сайту wordpress + добавить контент
Всё супер-быстро и четко по ТЗ! Спасибо за оперативную помощь с сайтом!
Хороший заказчик. Грамотное ТЗ, знает чего хочет. Всегда на связи, своевременная оплата. Очень рекомендую
Ответный отзыв