E-mail: [email protected]
Skype: multara
HTML, CSS;
WordPress - создание сайтов с нуля, настройка CMS, верстка макетов, редактирование плагинов, работа с БД;
JavaScript , jQuery;
блочная, кроссбраузерная верстка;
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа!!!
Ответный отзыв
Нормально
$55
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! очень довольна за приятное сотрудничество. Ни одной нервотрепки, все очень быстро и вовремя сделано за адекватную цену. Да еще и после завершения работы и оплаты несколько раз обращалась с вопросами (текучкой) и всегда получала ответ и помощь по моему вопросу. Спасибо огромное, очень качественная работа!
Ответный отзыв
Отлично
$5
10 баллов
10 лет назад
Великолепный исполнитель, работу выполнил очень быстро! Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении заказчик, знает, чего именно хочет. Всем рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо большое за работу. Антон выполнил всё очень оперативно, и раньше заявленного срока. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик - приятен в общении, дал все необходимые материалы и комментарии. Проверка работы и оплата в срок. Очень рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Всё супер-быстро и четко по ТЗ! Спасибо за оперативную помощь с сайтом!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Грамотное ТЗ, знает чего хочет. Всегда на связи, своевременная оплата. Очень рекомендую