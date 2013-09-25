Доработки по сайту wordpress + добавить контент

$50
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки163 просмотра
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задача в общих чертах:

1. сейчас у нас 2 сайта с одинаковым контентом и разными доменами, нужно сделать чтобы остался один сайт, со второго был редирект.

2. перестали открываться внутренние страницы, нужно поправить

3. добавить ролики с ютуба на главную

4. добавить форму "заказать звонок"

сайт ivanmyagkov.ru

WordPress
10 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
multara
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
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