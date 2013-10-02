Администратор форума

Приветствую всех. Недавно запустил строительный сайт к которому планирую добавить форум. Для форума нужен управляющий. В обязанности будет входит наполнение форума, корректировка разделов и тем, набор и контроль за работой модераторов, а так же привлечение рекламодателей.

Оплата планируется сдельная, все подробности в личку. Те кто хочет заработать сразу и много - мимо.