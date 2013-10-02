Администратор форума

Требуется ежедневный постинг. Размещение по форумам (порядка 20 шт). Опыт не обязателен. Оплата электронными деньгами (ЯД, WM). На длительный срок, минимум 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех. Недавно запустил строительный сайт к которому планирую добавить форум. Для форума нужен управляющий. В обязанности будет входит наполнение форума, корректировка разделов и тем, набор и контроль за работой модераторов, а так же привлечение рекламодателей.
Оплата планируется сдельная, все подробности в личку. Те кто хочет заработать сразу и много - мимо.
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