Наполнить интернет-магазин строит. инструментов

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок185 просмотров
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Нужен 1-2 человека для наполнения интернет-магазина строительных инструментов. Работа непосредственно в админке (удобная и понятная платформа INSALES).

На первое время требуется наполнить фотографиями, далее - заполнение параметров и написание текстов.

Оплата за добавление фотографий -5р штука. За добавление контента по договоренности. За час для большинства категорий делается 50-70 картинок.

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10 лет назад
im-zakaz
Алексей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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