Наполнение сайта на VM2, 700+ позиций

Необходимо отсюда http://www.aliexpress.com/store/904448 перенести на сайт с Joomla и VirtuaMart2 весь каталог товаров, кроме категории "Sexy Lingerie".

Это примерно 756 позиций.

При добавлении нужно перевести добавляемые данные на русский язык (название и тип металла).

У каждой позиции добавляются только: все фото, название, тип металла (Metals Type), цена.

Предлагайте свои цены и сроки. Цены можно за 1 позицию (так даже лучше).