Наполнение сайта на VM2, 700+ позиций

Задача для ответственного и внимательного контент-менеджера ( работа на постоянной основе). Необходимо наполнить сайт http://belproms.artismedia.biz/ товарами. В наполнение входит: 1) внести около 50 товаров (фото+описание) Сюда также входит оформление текста согласно оригиналу: выделение заголовков, оформление абзацев и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отсюда http://www.aliexpress.com/store/904448 перенести на сайт с Joomla и VirtuaMart2 весь каталог товаров, кроме категории "Sexy Lingerie".
Это примерно 756 позиций.
При добавлении нужно перевести добавляемые данные на русский язык (название и тип металла).
У каждой позиции добавляются только: все фото, название, тип металла (Metals Type), цена.
Предлагайте свои цены и сроки. Цены можно за 1 позицию (так даже лучше).
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