Совместный закупки

Есть 2 базы товаров, которые нужно свести в одну базу. На данный момент 21тыс товаров со 100К вариантами, примерно по 5 вариантов на товар. Например, 1 товар 10 вариантов, нашел нужный, нажал кнопку и все. ...
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Добрый день!
Мы ищем организатора совместных закупок.
Необходимо размещать на популярных сайтах информацию о товаре и обрабатывать входящие заявки.
Желательно, что бы у Вас был опыт работы в данном сегменте.
Подробнее о товаре:
Почтовые коробки обычные бурые и синие (оригинальные, как на почте), а так же почтовые пакеты.
С товаром более подробно можно ознакомиться здесь tradeupak.ru/
Информация для сведения:
1. Объем рынка продажи почтовой упаковки.
На территории Российской Федерации ежегодно продается 3,6 млн «синих» почтовых коробок. Данных о продаже пластиковых пакетов с логотипом Почты России нет, так же как и нет данных о продаже бурых коробок.
Вопрос: почему?
Ответ: Оригинальные почтовые коробки очень дорогие, и используются только на почте, никто из здравомыслящих людей их просто так не покупает, берут их только те, кто целенаправленно их хочет использовать в качестве тары для посылки. Бурые почтовые коробки покупаются помимо их основного предназначения, еще и для упаковки вещей для переезда, передачи грузов для отправки в другие транспортные компании, просто для хранения документов и т.д.
Ситуация с почтовыми пакетами аналогичная, рынок пакетов выше примерно в три раза, нежели чем, рынок коробок.
2. Плюсы работы с нами:
• Самая низкая цена на рынке
• Возможность устанавливать собственные цены, не ориентируясь на рекомендованные, а исходя из предложений, представленных в Вашем регионе
• Любые виды консультаций, касающихся рабочих процессов
• Все вопросы по доставке мы берем на себя, кто хочет более подробно узнать о доставке – пишите.
3. Плюсы и минусы конкурентов.
• Почта России
Плюсы: нет
Минусы: товар не всегда в наличии, всегда по завышенной цене
• Драйв директ (www.drive-direct.ru/?go=s...
Плюсы: качественный товар
Минусы: слабый ассортиментный ряд, «синие» коробки не все в наличии, на коробках указан контакт «Драйв Директ», нераскрученный сайт (упор на данный вид коробок абсолютно не делается).
• Почтовые коробки (pochtoviekorobki.ru)
Плюсы: качественный товар
Минусы: слабый ассортиментный ряд, очень высокие цены, доставка только из Москвы
• Тара товара (tara-tovara.ru)
Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент
Минусы: отсутствие «синих коробок», более низкое качество бурых коробок, доставка только из Йошкар-Олы
• Спбконверт (spbkonvert.com)
Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент
Минусы: отсутствие «синих коробок», более низкое качество бурых коробок, доставка только из Йошкар-Олы (т.к. являются дилерами tara-tovara.ru), высокие цены на коробки
• Оверсиз пак oversizpak.ru
Плюсы: качественный товар
Минусы: слабый ассортиментный ряд, отсутствие интереса в продаже почтовых коробок, т.к. крупное производство, полное отсутствие доставки.
• Карго авто (www.cargo-avto.ru/clients...
Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент
Минусы: отсутствие «синих коробок», продажа только на территории Москвы, очень высокие цены на коробки, отсутствие клинтоориентированности.
P/S/ Все кто заинтересовался – пишите! Все расскажем дополнительно.
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