Совместный закупки

Добрый день!

Мы ищем организатора совместных закупок.

Необходимо размещать на популярных сайтах информацию о товаре и обрабатывать входящие заявки.

Желательно, что бы у Вас был опыт работы в данном сегменте.

Подробнее о товаре:

Почтовые коробки обычные бурые и синие (оригинальные, как на почте), а так же почтовые пакеты.

С товаром более подробно можно ознакомиться здесь tradeupak.ru/

Информация для сведения:

1. Объем рынка продажи почтовой упаковки.

На территории Российской Федерации ежегодно продается 3,6 млн «синих» почтовых коробок. Данных о продаже пластиковых пакетов с логотипом Почты России нет, так же как и нет данных о продаже бурых коробок.

Вопрос: почему?

Ответ: Оригинальные почтовые коробки очень дорогие, и используются только на почте, никто из здравомыслящих людей их просто так не покупает, берут их только те, кто целенаправленно их хочет использовать в качестве тары для посылки. Бурые почтовые коробки покупаются помимо их основного предназначения, еще и для упаковки вещей для переезда, передачи грузов для отправки в другие транспортные компании, просто для хранения документов и т.д.

Ситуация с почтовыми пакетами аналогичная, рынок пакетов выше примерно в три раза, нежели чем, рынок коробок.

2. Плюсы работы с нами:

• Самая низкая цена на рынке

• Возможность устанавливать собственные цены, не ориентируясь на рекомендованные, а исходя из предложений, представленных в Вашем регионе

• Любые виды консультаций, касающихся рабочих процессов

• Все вопросы по доставке мы берем на себя, кто хочет более подробно узнать о доставке – пишите.

3. Плюсы и минусы конкурентов.

• Почта России

Плюсы: нет

Минусы: товар не всегда в наличии, всегда по завышенной цене

• Драйв директ (www.drive-direct.ru/?go=s...

Плюсы: качественный товар

Минусы: слабый ассортиментный ряд, «синие» коробки не все в наличии, на коробках указан контакт «Драйв Директ», нераскрученный сайт (упор на данный вид коробок абсолютно не делается).

• Почтовые коробки (pochtoviekorobki.ru)

Плюсы: качественный товар

Минусы: слабый ассортиментный ряд, очень высокие цены, доставка только из Москвы

• Тара товара (tara-tovara.ru)

Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент

Минусы: отсутствие «синих коробок», более низкое качество бурых коробок, доставка только из Йошкар-Олы

• Спбконверт (spbkonvert.com)

Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент

Минусы: отсутствие «синих коробок», более низкое качество бурых коробок, доставка только из Йошкар-Олы (т.к. являются дилерами tara-tovara.ru), высокие цены на коробки

• Оверсиз пак oversizpak.ru

Плюсы: качественный товар

Минусы: слабый ассортиментный ряд, отсутствие интереса в продаже почтовых коробок, т.к. крупное производство, полное отсутствие доставки.

• Карго авто (www.cargo-avto.ru/clients...

Плюсы: раскрученный сайт, достаточно хороший ассортимент

Минусы: отсутствие «синих коробок», продажа только на территории Москвы, очень высокие цены на коробки, отсутствие клинтоориентированности.

P/S/ Все кто заинтересовался – пишите! Все расскажем дополнительно.