Контент-менеджер (WP) на хорошую зарплату

Наполнить сайт статьями согласно шаблону. Всего 47 статей. Текст и фото имеются. Ссылка на сайт и пример статьи при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер («публикатор, постер») для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа.
Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию.
Оплата: 7000 рублей в месяц. Норма выполнения: 100 публикаций в месяц. Вывод з/п возможен два раза в месяц (WMR, WMZ)
Требования к соискателям:
- опыт работы с Wordpress – публикация материалов, работа с плагинами и дополнительными полями, картинками
- умение искать картинки в зарубежном интернете и обрабатывать (оптимизировать их) для публикации на сайте (подробности в инструкции)
- умение искать видео-материалы на youtube
- понимание, что такое чистый HTML-код
- грамотный русский язык и навыки «писательства» (ничего сложного – описание для видео + картинок)
- умение ЧЕТКО следовать инструкции:)
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