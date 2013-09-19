Контент-менеджер (WP) на хорошую зарплату

Требуется контент-менеджер («публикатор, постер») для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа.

Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию.

Оплата: 7000 рублей в месяц. Норма выполнения: 100 публикаций в месяц. Вывод з/п возможен два раза в месяц (WMR, WMZ)

Требования к соискателям:

- опыт работы с Wordpress – публикация материалов, работа с плагинами и дополнительными полями, картинками

- умение искать картинки в зарубежном интернете и обрабатывать (оптимизировать их) для публикации на сайте (подробности в инструкции)

- умение искать видео-материалы на youtube

- понимание, что такое чистый HTML-код

- грамотный русский язык и навыки «писательства» (ничего сложного – описание для видео + картинок)

- умение ЧЕТКО следовать инструкции:)