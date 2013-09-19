Обработать информацию на сайте, тюнинговые машины

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки156 просмотров
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1. Проштудировать раздел http://vladivostok.farpost.ru/auto/gt/body/

Выбрать все машины, на которые есть пластиковый тюнинг:

- обвес

- бампера

- накладки на бампера

- капот

- крылья

- спойлер

- пороги

- реснички

Результат в таблицу excel 2 колонки:

Toyota | Corolla

Mazda | RX-8

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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