Наполнить сайт 10 страницами уникального контента

Есть сайт, его необходимо переделать, куда как раз и внести эти 10 стр, сайт черники, так что если будет эта тема, то вообще шикарно, даже не нужно будет переделывать(т.к. на заставке этого сайта черника)

Сайт должен быть обычным, должен состоять хотя бы из Шапки и контента с картинками

Предложения по стоимости пишите в сообщения)

Спасибо!