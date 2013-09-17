Наполнение 38 сайтов

Наполнение сайтовЗакрыт47 заявок356 просмотров
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Нужны люди для наполнения сайтов. Работа очень простая копировать вставить + картинка. Источники контента предоставляю. Сайты на движках wordpress. Оставляйте свои предложения тут. Цену не заламывайте.

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10 лет назад
optime-php
Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Поиск информации в сети.

    $100

    Нужно найти в сети и собрать 100 шт. электронных книг на английском языке. Книги могут быть в таких форматах. Самый оптимальный это - PDF так же устроят форматы: AZW, azw3, epub, mobi, djvu, rtf, lit, fb2, prc Оплата ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сложный, абстрактный подбор картинок

    Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов. Требования: - картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта; - размер ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание товара

    Нужно написать описание для интернет магазина женского белья eclipse-lingerie.com до 200 символов. И изменить название товара до 3 слов. Указывайте вашу цену за 1 товар.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки в 12 товаров сайта

    $8

    Всем привет! Необходимо внести небольшие правки в 12 товаров сайта. У каждого товара есть по 4 размера, где нужно внести по две строчки правок. Итого 52 позиции. Работа несложная, но требующая внимания. Бюджет - 300 рублей. ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение каталога сайта

    Необходимо заполнить информацией о товаре (название, характеристики, краткое и полное описание) таблицу согласно представленному регламенту. Тематика товара - страйкбол, военная амуниция и снаряжение Информацию о товаре необходимо будет взять из указанных источников. Цена за один товар 8 руб. ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    $500

    Приветствую! Необходимо собрать фото ковролина.В определенном ракурсе. В средних и больших разрешениях. Дать название на латыне каждому фото, указать источник и описать характеристики покрытия. Поиск осуществлять при помощи Яндекс картинок или аналога, также возможно через ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить товары в интернет магазин

    $50

    Нужно сделать рерайт и добавить описания на сайт + картинки. Должно получиться примерно вот так - http://ru-mag.ru/collection/terki/product/ovoscherezka-nicer-dicer-plus . Видео с пошаговыми инструкциями по добавлению товара на сайт есть. На заполнение одной позиции товара уходить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать дизайны печатной продукции с сайтов

    Добрый день. надеюсь, не ошибся разделом. есть сайт http://www.lider-poly.ru/ внизу этого сайта есть меню "продукция" и в нем перечислены виды продукции "визитки", "буклеты" и пр. для каждого из этих разделов необходимо собрать 20-50 (по согласованию) вариантов дизайна соответствующей продукции ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавление информации на сайт

    $100

    Требуется контент-менеджер, который будет своевременно и качественно размещать информацию и добавлять артистов и услуги на сайт. Добавлять страницы, оформлять их, размещать текст и фотографии. Добавлять необходимые плагины и баннеры. Требования: опыт подобной работы, знание ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Залить 200+ статей

    $100

    Бюджет за одну 10 руб. Примерное тз: 1) Очистить текст из Word от лишних тегов переведя в html (могу дать визивинг редактор позволяющий это сделать). Также убрать лишние пробелы и сделать заголовок h1. 2) Статьи хранятся не в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад