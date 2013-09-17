Наполнение 38 сайтов

Нужны люди для наполнения сайтов. Работа очень простая копировать вставить + картинка. Источники контента предоставляю. Сайты на движках wordpress. Оставляйте свои предложения тут. Цену не заламывайте.

Не забывайте оставлять свои контакты skype или icq что бы я мог с вами оперативно связаться.