Внести правки в 12 товаров сайта

Необходимо заполнить информацией о товаре (название, характеристики, краткое и полное описание) таблицу согласно представленному регламенту. Тематика товара - страйкбол, военная амуниция и снаряжение Информацию о товаре необходимо будет взять из указанных источников. Цена за один товар 8 руб. ...
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Всем привет!
Необходимо внести небольшие правки в 12 товаров сайта. У каждого товара есть по 4 размера, где нужно внести по две строчки правок. Итого 52 позиции. Работа несложная, но требующая внимания.
Бюджет - 300 рублей. Сроки - 1 день. Подробное ТЗ и адрес сайта передам в личке.
Сайт на Joomla.
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