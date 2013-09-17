Внести правки в 12 товаров сайта

Всем привет!

Необходимо внести небольшие правки в 12 товаров сайта. У каждого товара есть по 4 размера, где нужно внести по две строчки правок. Итого 52 позиции. Работа несложная, но требующая внимания.

Бюджет - 300 рублей. Сроки - 1 день. Подробное ТЗ и адрес сайта передам в личке.

Сайт на Joomla.