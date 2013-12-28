Залить 200+ статей

Бюджет за одну 10 руб.

Примерное тз:

1) Очистить текст из Word от лишних тегов переведя в html (могу дать визивинг редактор позволяющий это сделать). Также убрать лишние пробелы и сделать заголовок h1.

2) Статьи хранятся не в БД, а в php файлах каждая technics.kazan.pogruzchiki.php где в названии это путь на сайте - /technics/kazan/pogruzchiki заходить по ftp

3) Если на сайте нет подходящего материала под заголовок материала то нужно создать новый, если есть то редактировать старый.

Если новый то сверху нужно вставить часть имеющегося материала по тематике с этого сайта (например таблицу с техникой или фото техники прописывая alt), а далее html получившийся из word.

4) Прописываем метатеги, дескрипшн уже написан, он есть в ворде. Тайтл и кейворд это заголовок статьи. Все это в отдельном php файле.

Оплата желательна на Киви.