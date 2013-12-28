Залить 200+ статей

$100
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок250 просмотров
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Бюджет за одну 10 руб.

Примерное тз:

1) Очистить текст из Word от лишних тегов переведя в html (могу дать визивинг редактор позволяющий это сделать). Также убрать лишние пробелы и сделать заголовок h1.

2) Статьи хранятся не в БД, а в php файлах каждая technics.kazan.pogruzchiki.php где в названии это путь на сайте - /technics/kazan/pogruzchiki заходить по ftp

3) Если на сайте нет подходящего материала под заголовок материала то нужно создать новый, если есть то редактировать старый.

Если новый то сверху нужно вставить часть имеющегося материала по тематике с этого сайта (например таблицу с техникой или фото техники прописывая alt), а далее html получившийся из word.

4) Прописываем метатеги, дескрипшн уже написан, он есть в ворде. Тайтл и кейворд это заголовок статьи. Все это в отдельном php файле.

Оплата желательна на Киви.

10 лет назад
Artorius
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Patlyuk
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$75
10 дней
20 Баллов! Александр справился со сложнейшим заданием по размещению кучи статей без визивинг редактора с подбором доп контента! Респект. Сотрудничество продолжаем с того момента по другим проектам.
Артур - отличный Заказчик ! Рекомендую! Четкое ТЗ, оперативные ответы на вопросы, своевременная оплата. Только позитивные эмоции от сотрудничества.
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