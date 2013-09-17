Личный (удаленный) помощник

Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами (27 штук) Работа по схеме: В админке заполняем: название, титл, артикул, краткое описание, подробное описание. Подробное описание будет делаться так: у вас будет заготовленная таблица (.html), заполняем ее в Dreamweaver. Информацию для заполнения (тех.характеристики) берем с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу удаленную личную помощницу.
Требования:
-занятость 20 часов в неделю;
-продвинутый пользователь ПК;
-работа с шаблонами по построению одностраничных сайтов (желательно web builder, но не обязательно);
-умение пользоваться сервисами avito, vk.com(размещение пабликов) + создание групп и т.п.;
-сбор информации в интернете;
Оставляйте свои контактные данные.
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