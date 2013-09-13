Добавление фотографий к товарам

Необходимо закачать на сайт фотографии к товарам. На многие товары дам сайт откуда можно взять фото.

Фотографии необходимо обработать, а именно, чтобы были нужно размера, без водяного знака (не ретушировать, а вырезать или искать в ПС такую же фотку но без знака), на белом фоне.

К одному товару, может быть несколько фото.

Оплата за 1 фото с вас.

Простым языком копи-паст+небольшая обработка