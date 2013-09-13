Добавление фотографий к товарам

Нужен контент-менеджер для наполнения сайтов. Нужно будет заливать статьи, отзывы и другой контент. Админка HostCMS, Битрикс. Оплата почасовая - 300 руб/час. Работы примерно на 20 часов. В дальнейшем возможна постоянная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо закачать на сайт фотографии к товарам. На многие товары дам сайт откуда можно взять фото.
Фотографии необходимо обработать, а именно, чтобы были нужно размера, без водяного знака (не ретушировать, а вырезать или искать в ПС такую же фотку но без знака), на белом фоне.
К одному товару, может быть несколько фото.
Оплата за 1 фото с вас.
Простым языком копи-паст+небольшая обработка
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