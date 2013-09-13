Добавление товара на сайт

Делаем реконструкцию сайта doctorstom.kz, меняем все, в итоге сайт получится как новый, без индексации и т.п. Ищу человека, который сможет вести сайт на 100 %, чтоб сайт индексировался, привлекал много людей, чтоб содержание сайта давала ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно сделать:
1) скопировать фотографию с сайта А
2) подогнать ее в фотошопе под указанные размеры
3) добавить это фото на сайте Б + поля товара вместе с .title и description
более подробно смотрите здесь на видео: http://screencast.com/t/vaIJxlf1uWv
К-во товара примерно 100 шт.
Жду ваших предложений с указанием цены за добавление 1 товара.
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