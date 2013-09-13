Добавление товара на сайт

Нужны контент-менеджеры для наполнения сайта, движок Magento. Нужно переносить товар с одного сайта на другой (название,фото,цена) с изменением описания (рерайт или найти в интернете), добавить видео с ютуба, если есть. Оплата 10 рублей за товар ...