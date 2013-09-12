Контент-менеджер

Требуется полностью перенести старый контент с сайта rpgtrade.ru на новый движек.

Изменить и отредактировать полностью тексты , цвет, стиль, формат на новый более правильный дизанй и движек.

Кроме этого после завершения потребуется несколько статей и текстов качественного рерайта ( от 10 000 символов).

Требуется профессионал своего дело с идеальным знанием русского языка и пониманием в MMO играх как для этой работы так и для будущего сотрудничества.

Сумма бюджета может быть обоснованно увеличена!

Соискателей без знаний в MMO играх просьба не беспокоить.