Контент-менеджер

$50
Наполнение сайтовЗакрытнет заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется полностью перенести старый контент с сайта rpgtrade.ru на новый движек.

Изменить и отредактировать полностью тексты , цвет, стиль, формат на новый более правильный дизанй и движек.

Кроме этого после завершения потребуется несколько статей и текстов качественного рерайта ( от 10 000 символов).

Требуется профессионал своего дело с идеальным знанием русского языка и пониманием в MMO играх как для этой работы так и для будущего сотрудничества.

Сумма бюджета может быть обоснованно увеличена!

Соискателей без знаний в MMO играх просьба не беспокоить.

10 лет назад
vitallab
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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