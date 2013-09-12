Создание SMM контента

Необходимо сделать красивую верстку порядка 17 статей на сайт (хтмл код)\встроенный редактор в самописной системе контента. - только картинки и красивый текст - блоки. сам шаблону сайта уже есть с хедером и футером. каждая статья около ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется SMM-специалист, который умеет:
создавать интересный материал для публикации в социальных сетях.
Это единственное и самое важное требование к соискателю.
Не подходят:
1. Специалисты, предлагающие раскрутку, оферы, закупку рекламы и т.д.
2. Специалисты с почасовой оплатой
3. Специалисты, предлагающие выход в ТОП поиска
Только создание материала для корпоративных сообществ в социальных сетях.
Проект и рекламыные цели SMM - очень интересные.
Мы будем постоянно помогать и взаимодействовать с будующим специалистом, составлять программу развития на месяц/сезон, давать рекламу (обеспечивать привлечение настоящих посетителей), по возможности вдохновлять и делать нашу совместную работу максимально интерестной.
Мы не хотели бы машинального перепостинга, тыринга, постов для галочки. Также просьба иметь время на проект, за который беретесь (физически вести много проетков - как правило выматывающе и неэффективно).
Работа ведь должна нравится!
Укажите, пожалуйста, стоимость ваших услуг.
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