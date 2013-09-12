Создание SMM контента

Требуется SMM-специалист, который умеет:

создавать интересный материал для публикации в социальных сетях.

Это единственное и самое важное требование к соискателю.

Не подходят:

1. Специалисты, предлагающие раскрутку, оферы, закупку рекламы и т.д.

2. Специалисты с почасовой оплатой

3. Специалисты, предлагающие выход в ТОП поиска

Только создание материала для корпоративных сообществ в социальных сетях.

Проект и рекламыные цели SMM - очень интересные.

Мы будем постоянно помогать и взаимодействовать с будующим специалистом, составлять программу развития на месяц/сезон, давать рекламу (обеспечивать привлечение настоящих посетителей), по возможности вдохновлять и делать нашу совместную работу максимально интерестной.

Мы не хотели бы машинального перепостинга, тыринга, постов для галочки. Также просьба иметь время на проект, за который беретесь (физически вести много проетков - как правило выматывающе и неэффективно).

Работа ведь должна нравится!

Укажите, пожалуйста, стоимость ваших услуг.