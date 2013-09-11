Нужна помощь по добавлению сайтов в ГГЛ

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь по добавлению сайтов в ГГЛ.

Рассмотрю все предложения. Оплата по факту. Можно через Гаранта.

Цена договорная. Пишите обсудим!

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Постинг на форумах

    Добрый день! Необходимо регистрироваться на форумах определенной тематики и создавать новую тему в соответствующем разделе. Если раздел не обнаружен, отправлять письмо администрации. Текст одинаковый, предоставляется. Просьба указывать цену за 1 регистрацию+пост и какое кол-во ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сбор данных в яндекс и гугл карте

    Добрый день! Требуется собрать данные по компаниям в яндекс и гугл карте Схема работы: -Мы даем вам список улиц в определенном городе,вам нужно зайти первоначально в гугл карту и ввести например " окна Москва улица ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин Joomla наполнить товарами

    Наполнить интернет магазин товарами , около 5000 штук Карточка простая : фотография ,название, цена Наполнять нужно будет в соответствии с другим сайтом ; картинки дам отдельно Просьба в заявках писать предполагаемую стоимость работы

    Joomla
    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Список мобильных телефонов из Питера/Москвы

    Нужно собрать список кодов мобильных операторов Питера и Москвы. Цель - определить, что телефон принадлежит владельцу из этих городов. Лучше, чтобы этот актуальный список у вас уже был. Предлагайте цены.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент- менеджер

    $1000

    Требуется человек, для наполнения сайта. Процедура следующая: Наш сотрудник заливает в группу на фейсбуке фото. Ваша задача- этот же материал размещать на сайте. Для этого необходимо в ручную создавать миниатюру одной из фотографий и заливать на фтп ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайт и прикрутить каталог Joomla

    Наполнить сайт на джумле и прикрутить каталог чтобы клиентам было удобно http://arteam.cs-studio.com.ua/ это сайт на главной странице должны быть категории внутри них удобные каталоги, что бы при этом можно было их наполнять и менять

    Joomla
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент для сайта

    bezlda.com.ua Необходимо написать уникальные тексты для: 1. 2000-3000 для главной+картинки; -предоставлю краткое т.з.; 2. по 3000 для "как работает"+картинки: http://bezlda.com.ua/kak-rabotaet-sistema-snegotayaniya/ http://bezlda.com.ua/kak-rabotaet-sistema-antiobledeneniya/ 3.Написать 5 новостей по 1000-2000+картинки; информацию можно брать на сайтах поставщиков - предоставлю ссылки; 4.Заполнить "Примеры работ"; - необходимо по интернету ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    $30

    Необходимо наполнить сайт товарами категории с сайта hsta.kz на сайт teplocenter.kz 1. Котлы: Hydrosta-8шт, Navien-5шт, Daewoo-8шт, Луч-7шт, Celtic-5 шт, Kiturami-4шт, Riga-5 шт, Rinnai-5 шт 2. Радиаторы - 15 шт. 3. Теплый пол - 12 шт. 4. Водонагреватели ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад