Требуется контент менеджер

$250
Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок336 просмотров
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Требуется на постоянную работу контент менеджер.

Работа разноплановая: поиск исходников, публикация статей, поиск и публикация изображений, работа с планом статей.

Объемы большие.

Оплата за выполненный объем.

10 лет назад
Leonasavoy
Савой 
41 годНидерланды
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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