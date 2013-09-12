Сайт шахматного клуба

Требуется на постоянную работу контент менеджер. Работа разноплановая: поиск исходников, публикация статей, поиск и публикация изображений, работа с планом статей. Объемы большие. Оплата за выполненный объем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо решить ряд задач, связанных с возобновлением работы сайта, а именно:
1) Редактирование наполнения
2) Контекстная реклама, вывод в топ в поисковых системах
3) Продвижение по соцсетям
4) Банерная реклама
5) Добавление рекламы и ее мониторинг на местных досках объявлений и тематических форумах
6) Администрирование сайта
Направленность сайта на аудиторию г. Киева
Ваши предложения рассмотриваем после 20:00, более подробно при общении по скайпу.
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