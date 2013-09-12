Сайт шахматного клуба

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок194 просмотра
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Необходимо решить ряд задач, связанных с возобновлением работы сайта, а именно:

1) Редактирование наполнения

2) Контекстная реклама, вывод в топ в поисковых системах

3) Продвижение по соцсетям

4) Банерная реклама

5) Добавление рекламы и ее мониторинг на местных досках объявлений и тематических форумах

6) Администрирование сайта

Направленность сайта на аудиторию г. Киева

http://chessclub.net.ua/

Ваши предложения рассмотриваем после 20:00, более подробно при общении по скайпу.

10 лет назад
log1n
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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