Поиск шаблонов, картинок, иконок, графики.

Здравствуйте.

Периодически нужно подбирать красивые платные шаблоны (например здесь http://themeforest.net/) и картинки для сайтов по разным тематикам. Собирать все в единое целое (шаблон + иконки + картинки) для передачи верстальщику.

Если вы умеете верстать - тогда + верстка.