Оператор ПК для выполнения серии заданий

$250
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тербуется оператор пк (желательно девушка) для выполнения серии задач, исполнитель нужен умный и аккуратный. и ответственный. попытайтесь для себя ответить на все контрольные вопросы сами (и не лезть за шпаргалками в инет при этом), если получится хотя бы на большинство ответить — тогда вам в cкaйп для собеседования (указан в описаниии в настройках профиля персональной страницы).

требования к кандидату:

а) желательна девушка,

б) до 40 лет,

в) грамотный русский язык, пятёрки в школе по русскому и литературе (потребуем доказательств),

г) умение работать с ПК, знание word и excel на уровне продвинутого пользователя —

контрольный вопрос: как заменить в тексте все заглавные буквы строчными?

контрольный вопрос: как заменить в тексте все знаки переноса на знак «точка с запятой»?

контрольный вопрос: как удалить из столбца excel все дубликаты?

контрольный вопрос: какие типы картинок бывают? что такое расширение файла?

д) webzavoda

е) опыт работы в интернете (публикация).

контрольный вопрос: какие трудности встанут у вас на пути, если мы попросим создать десять аккаунтов google?

и какие существуют способы создать десять аккаунтов google?

контрольный вопрос: что такое bbcode? что такое punicode?

контрольный вопрос: что такое ссылка?

ж) в рабочие часы по мск в будни — за компом и в скайпе (микрофон желательно).

з) потребуется аккуратность и точность.

оплата зависит от проделанной работы напрямую. работать потребуется строго по инструкции (научим).

кандидаткам стучать в скайп со ссылкой на этот проект.

10 лет назад
plitkorez
Иван 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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