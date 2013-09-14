Редактор образовательных материалов

$500
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок883 просмотра
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Коммерческий образовательный проект ищет человека, который будет переносить уроки, подготовленные методистами, в систему. Оформлять методические рекомендации, расставлять акценты в тексте, подбирать картинки и выполнять форматирование материала подходящими тегами.

"Почему же это здорово?"

Мы создаем уникальную систему, где дистанционные занятия английским между учителем и учеником проходят интерактивно и интересно, как никогда раньше. Если вам нравятся языки, образование или вы просто получаете удовольствие от участия в масштабных проектах, смело вливайтесь в нашу команду!

Требования

- Знание английского языка;

- Хороший вкус. Умение красиво отформатировать текст;

- Аккуратность, внимание к деталям. Любовь к тексту и мелочам;

- Понимание основ верстки HTML на самом базовом уровне (не обязательно, этому легко научим) - на самом деле, достаточно хорошей компьютерной грамотности.

"Как все происходит?"

Наши методисты подготавливают файл с полным описанием урока. Здесь есть все: задания, методические рекомендации, какие нужно использовать материалы.

Но это сухой текст, не живой и не интересный. Ваша задача: его оживить, сделать визуально понятным и интерактивным, используя имеющиеся у нас инструменты. Вам предстоит подбирать картинки, вставлять аудио, размечать разные типы упражнений.

"А можете показать пример?"

Конечно. Вот смотрите, это пример занятия, как его подготовили методисты: original_view.png в приложении.

А вот, как выглядит упражнение после обработки нашим редактором: final_view.png в приложении.

"Для этого нужно обладать какими-то особыми знаниями?"

Нет, ничего не нужно. Просто надо быть действительно аккуратным, знать английский, любить детали, быстро учиться всему, что мы будем говорить, и обладать хорошим чувством вкуса. А для всего остального у нас есть удобные инструменты, которые помогут вам в работе.

"Думаю, я хочу попробовать. Что мне делать?"

Попробуйте выполнить короткое задание, которое располагается чуть ниже (займет не больше 20 минут). 5 участникам, которые справятся с заданием лучше остальных, мы отправим денежное вознаграждение в размере 300 рублей (список людей, получивших награду, будет опубликован здесь же).

Задание

1. Зайдите на сайт https://www.bigstockphoto.com/ и попробуйте найти картинки для следующих слов:

Гвоздь

Яичница

Горький

Зуб

Процесс

Стакан

Десерт

Стадион

Просто скопируйте адрес понравившейся картинки для каждого слова и вставьте в ответ.

Подсказка: постарайтесь, чтобы картинка отражала суть слова и была ярким образом. Будет здорово, если на фоне не будет отвлекающих предметов (белый фон - совсем идеально).

2. Поправьте две заметки для учителей от наших методистов. Они торопятся и пишут текст по сути, но чтобы он попал в урок, его нужно обработать.

Разделите на несколько строчек;

Проверьте, что везде стоят пробелы;

Замените всякие сокращения, вроде S на полные формы слова (Student);

Выделите несколько слов в каждой заметке жирным, чтобы можно было быстро, не читая заметки целиком, вспомнить, о чем тут идет речь;

Проверьте, что везде стоят точки, где нужно;

Пофантазируйте сами =)

Заметка 1

In this lesson the S learns vocabulary items concerning table appointments. Focus on the pronunciation of “Irregular words”. Listen to a British chef’s experience of opening an English restaurant in Chile. In this exercise w e stimulate discussion based on the target topic “Restaurants” and the revision of vocabulary from the previous lesson

Заметка 2

Focus on the information box and read it with your S. Focus on the taskBefore listening to the sentences

Give your S a moment to read the six sentences. Then play the recording once the whole way through for the S to hear them. Then play it again pausing after each sentence for the S to repeat. Finally, get your S to practise saying the sentences himself (quietly) before asking the S to say them.Then the S listens and repeats the sentences without reading

Заметка 3

Focus on the questions and quickly go through them - this will help your S concentrate on essential information. Play the audio track. You could pause after each question is answered and give your S time to answer each question. Don’t give answer instead of your S - play the recording (or part of it) again if he/she doesn’t understand.

3. Попробуйте найти несколько html-тегов, чтобы понять, что это такое. Это совсем просто. И с помощью тегов сверстайте кусочек текста: html.png

Удачи! Будем рады вашему участию!

PS: победителями нашего мини-конкурса стали

Rio_abajo_rio

Branette

parolika

Sssonador

ira-kovtun

10 лет назад
denis_smetnev
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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