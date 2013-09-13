Многоуровневый E-mail маркетинг

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Нужен человек (или команда, или отдельные специалисты по каждому направлению), который возьмет на себя направление e-mail маркетинга.

1. предложит стратегию

2. технически настроить сервис (скорее всего mailchimp), интегрирует его с сайтом

3. создать шаблоны писем

4. настроит автоответчики

Возможно будет генерировать контент.

Сервис поиска автозапчастей www.toolfind.ru.

Существует 2 типа зарегистрированных пользователей

1. автовладельцы ищущие автозапчасти

2. владельцы автомагазинов, продающие автозапчасти.

Цель для первых – повышать лояльность к ресурсу через e-mail маркетинг, стимулировать возвращение на ресурс, когда у них возникает потребность.

Для вторых: стимулировать перейти из бесплатного тарифа (карточка магазина на сайте) в платный тариф (расширенные возможности и сервисы)

Интересует стоимость и сроки реализации такого решения под ключ либо по каждой опции. Просьба присылать ссылку на портфолио.

Копирайтерам проект полностью открыт, присылайте интересные работы из портфолио.

10 лет назад
vzheltov
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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