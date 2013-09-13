Многоуровневый E-mail маркетинг

Нужен человек (или команда, или отдельные специалисты по каждому направлению), который возьмет на себя направление e-mail маркетинга.

1. предложит стратегию

2. технически настроить сервис (скорее всего mailchimp), интегрирует его с сайтом

3. создать шаблоны писем

4. настроит автоответчики

Возможно будет генерировать контент.

Сервис поиска автозапчастей www.toolfind.ru.

Существует 2 типа зарегистрированных пользователей

1. автовладельцы ищущие автозапчасти

2. владельцы автомагазинов, продающие автозапчасти.

Цель для первых – повышать лояльность к ресурсу через e-mail маркетинг, стимулировать возвращение на ресурс, когда у них возникает потребность.

Для вторых: стимулировать перейти из бесплатного тарифа (карточка магазина на сайте) в платный тариф (расширенные возможности и сервисы)

Интересует стоимость и сроки реализации такого решения под ключ либо по каждой опции. Просьба присылать ссылку на портфолио.

Копирайтерам проект полностью открыт, присылайте интересные работы из портфолио.