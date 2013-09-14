Контент-менеджер

Делаем реконструкцию сайта doctorstom.kz, меняем все, в итоге сайт получится как новый, без индексации и т.п. Ищу человека, который сможет вести сайт на 100 %, чтоб сайт индексировался, привлекал много людей, чтоб содержание сайта давала ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
* Специальный веб-интерфейс для работы с картой города и панорамами.
* Список объектов, встречающихся на панорамах Москвы (объкты - это дорожные знаки, рекламные щиты, торговые точки).
Задание:
* Просматривать панорамы Москвы и отмечать на них объекты из списка.
* Проверять аналогичную работу других исполнителей.
Условия работы:
*Мы официально заключаем с вами договор на удаленную работу.
*Зарплата зависит от производительности и внимательности. В среднем исполнители зарабатывают 200 руб за 1,5 часа.
Мы приглашаем внимательных, кропотливых и усидчивых людей, имеющих опыт использования ПК и готовых работать от 6 часов в день.
Пожалуйста, оцените свои силы заранее. В первую очередь мы ждем тех, кто готов уделить нашей работе весь рабочий день. Мы готовы хорошо платить за качественный результат. Вы должны быть идеалистом, старающимся сделать работу как можно лучше.
Пожалуйста, укажите в комментариях:
* сколько времени Вы можете уделять работе (сколько часов в день, сколько дней в неделю и на протяжении какого срока)
* в какой стране/городе Вы проживаете
* какой у Вас опыт работы (расскажите о себе или дайте ссылку на резюме).
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