Контент-менеджер.

$100
Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки358 просмотров
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Необходим человек для добавления описаний товара в базу данных с помощью интерфейса!

Товарных позиций 240 шт. За каждую позицию плачу по 0,3wmz. Итого 72wmz.

10 лет назад
serg_va
Сергей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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