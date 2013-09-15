Контент-менеджер.

Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Кол-во товаров: 144шт Все категории/подкатегории на сайте созданы. Информацию нужно будет брать только с одного сайта (очень удобно то, что полностью совпадают все категории/подкатегории и тд) Изображения нужно будет брать с Яндекса/гугла, но в ...