Для 5ти блогов подобрать контент. Копипаст, без публикации.

Интернет-маркетинг 20 постов

Ремонт 15 постов

салон красоты 40 постов

мебельный магазин 60 постов

профилактика болезней 30 постов.

=итого 165 постов.

Есть 3 вида постов:

текст - в докфайле

картинка - файлом

текст+картинка - в докфайле+ссылка из докфайла на название файла

картинки подбирать без водяных знаков. Тексты — просто копипаст.

Исходные данные: архив с кратким ТЗ на каждый блог с примерами текстов и изображений, нужно подбирать в таком же ключе. Также пример оформления результата.

Результат: архив, в нем по папкам проекты, в папке проекта док-файл с текстами + картинки, переименованные по порядку 1.jpg 2.jpg и т. д. (в каждой папке 1 док-файл и много картинок). Публикация не требуется, нужно только подготовить контент.

Ищу одного исполнителя на всё.

Оплата исполнителю: делаете 15 постов про ремонт — проверяю (возможно, корректируем) — оплачиваю. Дальше делаете остальные — проверяю — оплачиваю.

Ожидаю бюджет и срок.