Наполнение интернет-магазина

Здравствуйте.

Нужен человек для наполнения интернет-магазина товарами (домофоны, камеры, видеонаблюдение. авторегистраторы), уникальное описание (от 300 до 1000 символов б/п) от 95%, 5 фото, 1 видео, таблица тех характеристик (около 20 строк). Сайт на prom.ua.

Указывайте пожалуйста свою цену за добавление одной единицы товара на сайт ($).

Рассмотрим также предложение копирайтеров/рерайтеров только по описанию товара без добавления на сайт.

Указывайте пожалуйста свою стоимость за 1000 знаков б/п ($).