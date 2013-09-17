Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок274 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами (27 штук)

Работа по схеме:

В админке заполняем: название, титл, артикул, краткое описание, подробное описание.

Подробное описание будет делаться так:

у вас будет заготовленная таблица (.html), заполняем ее в Dreamweaver.

Информацию для заполнения (тех.характеристики) берем с указанных сайтов.

Копируем таблицу в админку.

Фото товара (1шт) берем из интернета.

Подробная инструкция будет.

Оплата: только рубли

10 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранные исполнители
knopocka85
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо! быстрая и качественная работа!
Приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ. Всегда на связи, оплата поступила сразу после проверки готовой работы. Рекомендую)))) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Kuler_rzn
Андрей 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за быструю и качественную работу!
Приятно было сотрудничать, все выложа как на блюдочке, рекомендую
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