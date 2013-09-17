Наполнение интернет-магазина

http://www.vk.com/app3808608 Вот приложение есть. Там два первых раздела – мегафото и фотостатусы. Надо заполнить их фотостатусами и мегафотами (побольше). Фотостатусы и мегафото можно брать в других приложениях, можно самим делать. Главное, чтоб по каждой категорий ...