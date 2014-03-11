Добавить товары в интернет магазин

Нужно сделать рерайт и добавить описания на сайт + картинки. Должно получиться примерно вот так - http://ru-mag.ru/collection/terki/product/ovoscherezka-nicer-dicer-plus .

Видео с пошаговыми инструкциями по добавлению товара на сайт есть. На заполнение одной позиции товара уходить примерно 10 минут.

Ждем Ваших предложений по цене.