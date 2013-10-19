Наполнение сайта

Приветствую! Необходимо собрать фото ковролина.В определенном ракурсе. В средних и больших разрешениях. Дать название на латыне каждому фото, указать источник и описать характеристики покрытия. Поиск осуществлять при помощи Яндекс картинок или аналога, также возможно через поисковик (Технологию опишу подробнее, покажу примеры) На каждый поиск-оформление уходит ~ 15 мин. Оплата за каждый элемент - 15 руб. Необходимо собрать все представленные на российском рынке виды ковролина - примерно 80 видов. При успешном выполнении можно будет продолжить со следующим видом напольного покрытия.