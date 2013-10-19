Наполнение сайта

$500
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок253 просмотра
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Приветствую! Необходимо собрать фото ковролина.В определенном ракурсе. В средних и больших разрешениях. Дать название на латыне каждому фото, указать источник и описать характеристики покрытия. Поиск осуществлять при помощи Яндекс картинок или аналога, также возможно через поисковик (Технологию опишу подробнее, покажу примеры) На каждый поиск-оформление уходит ~ 15 мин. Оплата за каждый элемент - 15 руб. Необходимо собрать все представленные на российском рынке виды ковролина - примерно 80 видов. При успешном выполнении можно будет продолжить со следующим видом напольного покрытия.

10 лет назад
Chernoffn
Николай 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Patlyuk
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
4 дня
Сделано все качественно и в срок - рекомендую
Отличный заказчик! Рекомендую! Четкое ТЗ, оплата в точно оговоренные сроки, приятен в общении.
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