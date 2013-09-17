Наполнение каталога сайта

Добрый день. надеюсь, не ошибся разделом. есть сайт http://www.lider-poly.ru/ внизу этого сайта есть меню "продукция" и в нем перечислены виды продукции "визитки", "буклеты" и пр. для каждого из этих разделов необходимо собрать 20-50 (по согласованию) вариантов дизайна соответствующей продукции ...