Поиск информации в сети.

Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов. Требования: - картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта; - размер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти в сети и собрать 100 шт. электронных книг на английском языке.
Книги могут быть в таких форматах.
Самый оптимальный это - PDF
так же устроят форматы: AZW, azw3, epub, mobi, djvu, rtf, lit, fb2, prc
Оплата по вебмани.
За каждую книгу плачу 1wmz. При условии что соберете не мение 70 книг из списка.
Если меньшие количество, то тогда 0,5 wmz за каждую книгу.
Минимальное количество книг за которое я буду платить - 25 шт.
Оплата будет производится только после проверки мной всех книг.
Срок выполнения заказа 14 дней. Проверка и оплата будут производится 02.10.2013
Часть книг в принципе легко найти на варезниках и торрентах, но с некоторыми придется повозится.
Список книг можно увидеть по ссылке
Amazon Best Sellers TOP 100
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/ref=sv_b_2#1
Первая 10-ка там
Rush Revere and the Brave Pilgrims: Time-Travel Adventures with Exceptional Americans - by Rush Limbaugh
The Longest Ride - by Nicholas Sparks
The House of Hades (Heroes of Olympus, Book 4) - by Rick Riordan
Michael Vey 3: Battle of the Ampere - by Richard Paul Evans
Doctor Sleep: A Novel - by Stephen King
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 - by American Psychiatric Association
Humans of New York - by Brandon Stanton
Killing Jesus - by Bill O'Reilly
Grand Theft Auto V Signature Series Guide - by Tim Bogenn & Rick Barba
Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition - by American Psychiatric Association
Grand Theft Auto V Limited Edition Strategy Guide - by BradyGames
и т.д. по списку.
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