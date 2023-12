Поиск информации в сети.

Нужно найти в сети и собрать 100 шт. электронных книг на английском языке.

Книги могут быть в таких форматах.

Самый оптимальный это - PDF

так же устроят форматы: AZW, azw3, epub, mobi, djvu, rtf, lit, fb2, prc

Оплата по вебмани.

За каждую книгу плачу 1wmz. При условии что соберете не мение 70 книг из списка.

Если меньшие количество, то тогда 0,5 wmz за каждую книгу.

Минимальное количество книг за которое я буду платить - 25 шт.

Оплата будет производится только после проверки мной всех книг.

Срок выполнения заказа 14 дней. Проверка и оплата будут производится 02.10.2013

Часть книг в принципе легко найти на варезниках и торрентах, но с некоторыми придется повозится.

Список книг можно увидеть по ссылке

Amazon Best Sellers TOP 100

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/ref=sv_b_2#1

Первая 10-ка там

Rush Revere and the Brave Pilgrims: Time-Travel Adventures with Exceptional Americans - by Rush Limbaugh

The Longest Ride - by Nicholas Sparks

The House of Hades (Heroes of Olympus, Book 4) - by Rick Riordan

Michael Vey 3: Battle of the Ampere - by Richard Paul Evans

Doctor Sleep: A Novel - by Stephen King

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 - by American Psychiatric Association

Humans of New York - by Brandon Stanton

Killing Jesus - by Bill O'Reilly

Grand Theft Auto V Signature Series Guide - by Tim Bogenn & Rick Barba

Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition - by American Psychiatric Association

Grand Theft Auto V Limited Edition Strategy Guide - by BradyGames

и т.д. по списку.