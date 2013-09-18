Наполнение каталога сайта

Сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд)

требуется через простую админку добавлять информацию

список дается в экселе — 3 колонки (тип работы, тема и содержание). На позицию уходит обычно не более 20 секунд.

никаких картинок загружать не требуется.

самый сложный момент — определение верно предмета, дабы потом не исправлять

списки даются разного объема- 200-400 позиций

оплата после каждой партии, стоимость 1р/позиция, предпочтительно киви, яндексом или на карту сб

главное для успешного сотрудничества- верное определение предмета, поэтому желательно, если у вас есть высшее образование, а еще лучше-опыт в написании научных работ.