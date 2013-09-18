Нужно упорядочить содержимое магазина на opencart

Нужно найти в сети и собрать 100 шт. электронных книг на английском языке. Книги могут быть в таких форматах. Самый оптимальный это - PDF так же устроят форматы: AZW, azw3, epub, mobi, djvu, rtf, lit, fb2, prc Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно рассортировать позиции по нужным категориям и заполнить товар около 50 позиций.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества, по периодическому внесению небольших правок на сайт компании, требуется фрилансер со знанием cms joomla, html, css (php начальные знания)Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Необходимо по прайсу пробить артикулы в Яндексе и распределить товары по заданным заказчиком категориям Всего товаров 3 000 шт. Сделать можно например в ворде. Или в том же экселе просто напротив товара ставить категорию...тогда сразу будут ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны люди для наполнения сайтов. Работа очень простая копировать вставить + картинка. Источники контента предоставляю. Сайты на движках wordpress. Оставляйте свои предложения тут. Цену не заламывайте. Не забывайте оставлять свои контакты skype или icq что ...Наполнение сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов. Требования: - картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта; - размер ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать описание для интернет магазина женского белья eclipse-lingerie.com до 200 символов. И изменить название товара до 3 слов. Указывайте вашу цену за 1 товар.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $8
Всем привет! Необходимо внести небольшие правки в 12 товаров сайта. У каждого товара есть по 4 размера, где нужно внести по две строчки правок. Итого 52 позиции. Работа несложная, но требующая внимания. Бюджет - 300 рублей. ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить информацией о товаре (название, характеристики, краткое и полное описание) таблицу согласно представленному регламенту. Тематика товара - страйкбол, военная амуниция и снаряжение Информацию о товаре необходимо будет взять из указанных источников. Цена за один товар 8 руб. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Приветствую! Необходимо собрать фото ковролина.В определенном ракурсе. В средних и больших разрешениях. Дать название на латыне каждому фото, указать источник и описать характеристики покрытия. Поиск осуществлять при помощи Яндекс картинок или аналога, также возможно через ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад