Проработка прайса

Необходимо по прайсу пробить артикулы в Яндексе и распределить товары по заданным заказчиком категориям Всего товаров 3 000 шт.

Сделать можно например в ворде. Или в том же экселе просто напротив товара ставить категорию...тогда сразу будут видны товары по которым не нашлась категория... тут как удобнее исполнителю.

В принципе не сложная работа

Прайс в экселе.