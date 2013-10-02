Поиск информации и приложений для обучения глухих

Сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд) требуется через простую админку добавлять информацию список дается в экселе — 3 колонки (тип работы, тема и содержание). На позицию уходит обычно не более 20 секунд. никаких картинок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - поиск русскоязычного контента:
1) собрать подборку сайтов, соц груп, форумов и тд - глухих людей.
2) отдельно собрать аналогичную подборку по развитию и обучению глухих детей
3) собрать максимально широкую подборку обучающего софта для глухих детей, развивающих игр и тд
4) собрать максимально широкую подборку контента для глухих детей (от 3 до 16) - мультики, фильмы, игры, сказки и тд.
Пункты 3 и 4 = разделить по сторам (PC, googleplay, itunes)
Отдельно задача - поиск УКРАИНСКОГО КОНТЕНТА.
ЕЕ решение оплачивается отдельно, плюс бонус за ценность!
Условия подачи материала: на выбор исполнителя
Важно, чтобы были ссылки + описание/каммент.
Для файлов лицензионность или нет не имеет значения. Преимущество у первых.
Парсить выдачу поисковика по ключевым не рекомендую. Такую работу не оплачу. Только ручной труд, анализ ценности, комментарии. Шлак будет влиять на оценку работы.
Инициатива поощряется! Суть процесса - максимально широко обеспечить прекрасному, но (к сожалению) глухому ребенку (4 года) - условия для развития.
Преимущество отдаю контент-командам. Одиночкам будет имхо сложно.
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