Поиск информации и приложений для обучения глухих

Задача - поиск русскоязычного контента:

1) собрать подборку сайтов, соц груп, форумов и тд - глухих людей.

2) отдельно собрать аналогичную подборку по развитию и обучению глухих детей

3) собрать максимально широкую подборку обучающего софта для глухих детей, развивающих игр и тд

4) собрать максимально широкую подборку контента для глухих детей (от 3 до 16) - мультики, фильмы, игры, сказки и тд.

Пункты 3 и 4 = разделить по сторам (PC, googleplay, itunes)

Отдельно задача - поиск УКРАИНСКОГО КОНТЕНТА.

ЕЕ решение оплачивается отдельно, плюс бонус за ценность!

Условия подачи материала: на выбор исполнителя

Важно, чтобы были ссылки + описание/каммент.

Для файлов лицензионность или нет не имеет значения. Преимущество у первых.

Парсить выдачу поисковика по ключевым не рекомендую. Такую работу не оплачу. Только ручной труд, анализ ценности, комментарии. Шлак будет влиять на оценку работы.

Инициатива поощряется! Суть процесса - максимально широко обеспечить прекрасному, но (к сожалению) глухому ребенку (4 года) - условия для развития.

Преимущество отдаю контент-командам. Одиночкам будет имхо сложно.