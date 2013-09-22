Комплексное заполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок195 просмотров
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Комплексное заполнение сайта, который занимается продажей сантехнического оборудование, наполенение всех карточек товара.

10 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vadim_mineev
Минеев 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, сделал все точно в срок, работа на очень высоком уровне! Кто не хочет терять свои нервы, время и силы сотрудничая с нерадивыми фрилансерами, обращайтесь только к Вадиму!
Отличный заказчик: четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!
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