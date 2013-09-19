Сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд) требуется через простую админку добавлять информацию список дается в экселе — 3 колонки (тип работы, тема и содержание). На позицию уходит обычно не более 20 секунд. никаких картинок ...
Сотрудник по наполнению товарами интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Необходим сотрудник для добавления товаров и новостей в интернет-магазин.
2 новости в мес - текст предоставлю..
Максимальное кол-во товаров, которое может быть за мес - 120. Но это бывает крайне редко.
В основном кол-во товаров в мес - 20 штук или менее.
Есть название и цена, или просто название. Необходимо найти фото, характеристики и запостить на сайт.
Оплата Яндекс. Деньги. 13$ / мес.
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