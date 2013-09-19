Сотрудник по наполнению товарами интернет-магазина

Доброго времени суток.

Необходим сотрудник для добавления товаров и новостей в интернет-магазин.

2 новости в мес - текст предоставлю..

Максимальное кол-во товаров, которое может быть за мес - 120. Но это бывает крайне редко.

В основном кол-во товаров в мес - 20 штук или менее.

Есть название и цена, или просто название. Необходимо найти фото, характеристики и запостить на сайт.

Оплата Яндекс. Деньги. 13$ / мес.