Сотрудник по наполнению товарами интернет-магазина

$50
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок363 просмотра
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Доброго времени суток.

Необходим сотрудник для добавления товаров и новостей в интернет-магазин.

2 новости в мес - текст предоставлю..

Максимальное кол-во товаров, которое может быть за мес - 120. Но это бывает крайне редко.

В основном кол-во товаров в мес - 20 штук или менее.

Есть название и цена, или просто название. Необходимо найти фото, характеристики и запостить на сайт.

Оплата Яндекс. Деньги. 13$ / мес.

10 лет назад
art_y10
Артем 
41 годЧехия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
toma2012
Тамара 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$13
21 день
Тамара очень ответственный исполнитель. Обязательно будем продолжать сотрудничество.
Артем - отличный заказчик, побольше бы таких. Понимающий, доброжелательный, умный. Четкое ТЗ, всегда на связи, по оплате вообще нет вопросов. Буду рада с вами и дальше работать))
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